Cмешали 150г раствора с концентрацией 40% с 50г раствора концентрации 14%.Какова концентрация полученого нового раствора

Гость: Гость:

В 1 растворе будет 0,4*150=60 (г) вещества Во 2 растворе будет 0,14*50=7 (г) вещества В 3 растворе будет 60+7=67 (г) вещества, а самого раствора будет 150+50=200 (г) Концентрация смеси будет (67/200)*100%=3,5 %