Cмешали 150г раствора с концентрацией 40% с 50г раствора концентрации 14%.Какова концентрация полученого нового раствора
Математика
Cмешали 150г раствора с концентрацией 40% с 50г раствора концентрации 14%.Какова концентрация полученого нового раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 растворе будет 0,4*150=60 (г) вещества Во 2 растворе будет 0,14*50=7 (г) вещества В 3 растворе будет 60+7=67 (г) вещества, а самого раствора будет 150+50=200 (г) Концентрация смеси будет (67/200)*100%=3,5 %
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