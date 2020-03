Complete the sentences about Bolat`s day.Use the correct forms of the verbs 1) Bolat gets up at 7.30. 2) He....................................... 3) Then he........................... 4) He................coffee and toast for...

Английский язык

Complete the sentences about Bolat`s day.Use the correct forms of the verbs 1) Bolat gets up at 7.30. 2) He....................................... 3) Then he........................... 4) He................coffee and toast for breakfast. 5) He ........his house at half past eight 6) He ................. to work by car. 7) He ..........work at 9.00 o'clock. 8) At one o'clock he............. lunch. 9) He leaves work at half past five and .............home 10) First he..........supper. 11)Then he .........television .12) He............to bed at eleven o'clock.

Автор: Гость