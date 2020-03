Complete the table. Positive There ____ a table. ______ some books. Negative There ____ a telephone. ______ any plants. Question ______ _______ there a table? any books?

Английский язык

Complete the table. Positive There ____ a table. ______ some books. Negative There ____ a telephone. ______ any plants. Question ______ _______ there a table? any books?

Автор: Гость