Complete the table. Positive There ____ a table. ______ some books. Negative There ____ a telephone. ______ any plants. Question ______ _______ there a table? any books?

Английский язык
Complete the table. Positive There ____ a table. ______ some books. Negative There ____ a telephone. ______ any plants. Question ______ _______ there a table? any books?
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