Cоставьте электронные уравнения и подберите коэффициенты для схемы окислительно-восстановительного процесса: H2S+HNO3 --gt; H2SO4+NO+H2O
Химия
Cоставьте электронные уравнения и подберите коэффициенты для схемы окислительно-восстановительного процесса: H2S+HNO3 --gt; H2SO4+NO+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2S + 8HNO3 --> 3H2SO4 + 8NO + 4H2O Окисление: S(-2) -8e --> S(+6) | ×3 (восстановитель) Восстановление: N(+5) +3e --> N(+2) | ×8 (окислитель)
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