Информатика

CРОЧНО ОЧЕНЬ!!!!программа которая на входе получает шесть чисел a, b, c, d, e, f, а выводит: если точки нет, то программа говорит, что такой точки не существует 1. точку пересечения прямой ax + by + c = 0 и оси абсцисс 2. точку пересечения прямой ax+ by + c = 0 и оси ординат 3. точку пересечения прямой dx + ey + f = 0 и оси абсцисс 4. точку пересечения прямой dx + ey + f = 0 и оси ординат 5. точку пересечения прямой ax + by + c = 0 и прямой dx + ey + f = 0

Автор: Гость