Cт.36 Конституции РФ: 1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственно??ти землю. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это...
Обществознание
Cт.36 Конституции РФ: 1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственно??ти землю. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Превозглашает ... право человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Провозглашает право человека быть хозяином на своей земле и оставить в наследство своим потомкам .
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