Cт.36 Конституции РФ: 1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственно??ти землю. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это...

Обществознание

Cт.36 Конституции РФ: 1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственно??ти землю. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Превозглашает ... право человека

Автор: Гость