дієсдова ппоставте їх у майбутньому часі.оберігає,дзвенить.лунає,спадають,пробуджується.

дієсдова ппоставте їх у майбутньому часі.оберігає,дзвенить.лунає,спадають,пробуджується.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
 Оберігатиме, буде оберігати. 
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