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дієсдова ппоставте їх у майбутньому часі.оберігає,дзвенить.лунає,спадають,пробуджується.
дієсдова ппоставте їх у майбутньому часі.оберігає,дзвенить.лунає,спадають,пробуджується.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Оберігатиме, буде оберігати.
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