Діагол на тему дві подруги

- Привет, ___! -Привет, ___! Вижу, у тебя хорошее настроение? Какие новости? Куда ты идёшь? - Сегодня вечером ко мне приедут мои родственники с другого города, поэтому я иду в магазин, чтобы приготовить с мамой ужин. - Я тоже очень люблю семейные вечера в кругу семьи, но, к сожалению, мои родственники живут далеко и редко навещают нас. Мне бы хотелось видеться с ними чаще. - Я тоже поскорее хочу встретиться с бабушкой и дедушкой, в последний раз мы виделись на осенних каникулах. Хоть мы и разговариваем по телефону каждый день, я очень соскучилась по ним. К тому же, я приготовила им небольшие подарки. - Ты их сделала собственноручно или купила что-то в магазине? - Конечно, я смастерила их сама, потому что подарки, сделанные собственными руками, получать намного приятней. - Я полностью с тобой согласна. На день рождения дедушки я связала ему синий тёплый шарф, и он сказал, что этот шарф ему дороже десяти, купленных в магазине, потому что в нём частичка моей заботы. - Это верно. Ничто не подчёркивает теплоту и внимание так, как изготовленная тобой вещица. -А что ты приготовила своим родным в подарок, Таня? - Бабушке я связала красивое ожерелье из бисера её любимого голубого цвета, а дедушке я подарю его портрет, который - Что ж, на их месте я бы очень обрадовалась таким красивым подаркам. А как долго они у вас останутся? - Думаю, они побудут у нас неделю. Мне так хочется провести побольше времени с ними! Если хочешь, приходи ко мне в гости на выходных, и я обязательно тебя познакомлю со своими родственниками. - Хорошо, я буду очень рада. Судя по твоим рассказам, они замечательные люди, поэтому я с радостью хотела бы с ними пообщаться. - Тогда я пошла в магазин, созвонимся на выходных! - Удачи тебе! До встречи! - До встречи!