Діаолг на тему занняття для душі?

-Привіт,мене звати Ліза! Давай познайомимось? -Привіт,Лізо дуже приємно,мене звати Наталя! Розкажи про себе. - Мені 13 років,я весела і люблю дружити.Я люблю читати,займатись спортом і гуляти з друзями. Але моїм найулюбленішим заняттям є перебування на кухні і приготування чогось смачненького! А що є твоїм улюбленим заняттям? -Мені також 13,я люблю слухати музику і вишивати. Але найбільше мені до вподоби доглядання за квітами. -Мені дуже приємно було дізнатися про тебе щось нове! Давай разом підемо в кіно? -Чудова ідея! Йдемо! можете переделать по своему