D. В ставь пропущенные буквы. Как они читаются в этих словах ? Впиши транскрипции. fi_ _( ), b_ _t( ), b_ _( ), h_t( ), co_ _( ),☕t_ _( ).

Английский язык

D. В ставь пропущенные буквы. Как они читаются в этих словах ? Впиши транскрипции. fi_ _( ), b_ _t( ), b_ _( ), h_t( ), co_ _( ),☕t_ _( ).

Автор: Гость