D. В ставь пропущенные буквы. Как они читаются в этих словах ? Впиши транскрипции. fi_ _( ), b_ _t( ), b_ _( ), h_t( ), co_ _( ),☕t_ _( ).
Английский язык
D. В ставь пропущенные буквы. Как они читаются в этих словах ? Впиши транскрипции. fi_ _( ), b_ _t( ), b_ _( ), h_t( ), co_ _( ),☕t_ _( ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fish(фиш)-рыба book(бук)-книга boot(бут)-ботинок hat(хат)-шляпа,шапка cook(кук)-готовить tea(ти)-чай
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