Дачник решил посадить сад на прямоугольном участке земли со сторонами 9 м и 7 м.Как??й длины забор должен он себе установить?

Математика

Дачник решил посадить сад на прямоугольном участке земли со сторонами 9 м и 7 м.Как??й длины забор должен он себе установить?

Автор: Гость