Дачник решил посадить сад на прямоугольном участке земли со сторонами 9 м и 7 м.Как??й длины забор должен он себе установить?
Математика
Дачник решил посадить сад на прямоугольном участке земли со сторонами 9 м и 7 м.Как??й длины забор должен он себе установить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+7+7+9=32 как то так вроде
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