дачнику до железнодорожной платформы нужно пройти 2 км. С какой скоростью нужно передвигаться дачнику чтобы успеть на ближайшую электричку ,которая до лжна прибыть на данную платформу через полчаса ? Запиши полученный...
дачнику до железнодорожной платформы нужно пройти 2 км. С какой скоростью нужно передвигаться дачнику чтобы успеть на ближайшую электричку ,которая до лжна прибыть на данную платформу через полчаса ? Запиши полученный ответ с помощью знака gt; или =, обозначив среднюю скорость дачника U
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 км = 2000 м 30 мин = 0,5 ч 1) 2000:0,5=4000 (м/ч) средняя скорость дачника 4000 км/ч = 4 км/ч Ответ: Со скоростью 4 км/ч Проверим: За полчаса он пройдет 2 км, т.к. за час проходит 4 км, а полчаса - это половина от часа