дачнику до железнодорожной платформы нужно пройти 2 км. С какой скоростью нужно передвигаться дачнику чтобы успеть на ближайшую электричку ,которая до лжна прибыть на данную платформу через полчаса ? Запиши полученный ответ с помощью знака gt; или =, обозначив среднюю скорость дачника U