дачный участок имеет форму квадрата со сторонами 22 метров сможет ли он обойти весь участок если он пройдет по его границы 100 шагов

Математика
дачный участок имеет форму квадрата со сторонами 22 метров сможет ли он обойти весь участок если он пройдет по его границы 100 шагов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22×4=88м-периметр квадратного участка 100 больше чем 88 Ответ:сможет,(если шаг равен метру)
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