дачный участок имеет форму квадрата со сторонами 22 метров сможет ли он обойти весь участок если он пройдет по его границы 100 шагов

Математика

дачный участок имеет форму квадрата со сторонами 22 метров сможет ли он обойти весь участок если он пройдет по его границы 100 шагов

Автор: Гость