Дайте характеристику семье Отисов из рассказа "кентервильское приведение" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Заранее спасибо :з
Литература
Дайте характеристику семье Отисов из рассказа "кентервильское приведение" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Заранее спасибо :з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья Отисов: Богатая, двое братьев любят издиваться над приведением. Дочь: испытывает сострадание к приведению, очень растраивается когда узнает о издивательствах братьев над приведением. Отец: строгий американец. Мать: об ней я непомню) В целом семья нормальная.
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