Дайте характеристику семье Отисов из рассказа "кентервильское приведение" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Заранее спасибо :з

Гость: Гость:

Семья Отисов: Богатая, двое братьев любят издиваться над приведением. Дочь: испытывает сострадание к приведению, очень растраивается когда узнает о издивательствах братьев над приведением. Отец: строгий американец. Мать: об ней я непомню) В целом семья нормальная.