Дайте названия следующим соединениям :CuSO4,Zn(NO3)2,Na2SO3,PbCl2,Cu2O,Ba(OH)2,Fe(OH)3,K2O,MgS к каким классам неорганических соединений они относиться
Химия
Дайте названия следующим соединениям :CuSO4,Zn(NO3)2,Na2SO3,PbCl2,Cu2O,Ba(OH)2,Fe(OH)3,K2O,MgS к каким классам неорганических соединений они относиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сульфат меди(средняя соль), нитрат цинка(средняя соль), сульфит натрия(средняя соль), хлорид свинца(средняя соль), оксид меди(l)(основный оксид), Гидроксид бария(основание), гидроксид железа(lll)(основание), оксид калия(основный оксид),сульфид магния(средняя соль)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Напишите формулы следующих веществ: хлорид бария, оксид меди, фосфатов натрия, оксид свинца, сульфид цинка, кремниевая кислота,