Дайте названия следующим соединениям :CuSO4,Zn(NO3)2,Na2SO3,PbCl2,Cu2O,Ba(OH)2,Fe(OH)3,K2O,MgS к каким классам неорганических соединений они относиться

Химия
Дайте названия следующим соединениям :CuSO4,Zn(NO3)2,Na2SO3,PbCl2,Cu2O,Ba(OH)2,Fe(OH)3,K2O,MgS к каким классам неорганических соединений они относиться
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сульфат меди(средняя соль), нитрат цинка(средняя соль), сульфит натрия(средняя соль), хлорид свинца(средняя соль), оксид меди(l)(основный оксид), Гидроксид бария(основание), гидроксид железа(lll)(основание), оксид калия(основный оксид),сульфид магния(средняя соль)
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