Дайте определение мемуарной прозы. Как, по вашему мнению, проявляют себя признаки мемуаристики в этой повести А.С. Пушкина.
Русский язык
Дайте определение мемуарной прозы. Как, по вашему мнению, проявляют себя признаки мемуаристики в этой повести А.С. Пушкина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мемуары-воспоминания. Мемуарная проза- написанные воспоминания из собственной жизни.Какая повесть Пушкина?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Напишите признаки рыночной экономики ,командной экономики и смешанной экономики. Пожалуйста СРОЧНО!!!!!!!
История
Математика
Луч ОС биссектриса развёрнутого угла АОВ. Угол EOF прямой EOC 25. Найдите градусную ме??у углов АОЕ COF и FOB запишите равные углы