Дайте определение мемуарной прозы. Как, по вашему мнению, проявляют себя признаки мемуаристики в этой повести А.С. Пушкина.

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Дайте определение мемуарной прозы. Как, по вашему мнению, проявляют себя признаки мемуаристики в этой повести А.С. Пушкина.

Автор: Гость