Дайте определения: Мануфактура, ткань, шерсть, овцы , пастбища , лендлорд , новые д??оряне, огораживания. История 7 класс

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МАНУФАКТУРА- Форма производства, характеризующаяся применением ручных орудий и разделением труда. ТКАНЬ- тканая материя. ШЕРСТЬ- Волосатый покров животных. ОВЦЬ|- парнокопытное млекопитающее из рода баранов семейства полорогих. Это животное уже в глубокой древности было одомашнено человеком, в основном благодаря своей густой шерсти и съедобному мясу. ПАСТБИЩЕ- место,где пасется скот. ЛЕНДЛОРД- в Великобритании крупный землевладелец. НОВЬ|Е ДВОРЯНЕ- Новые дворяне появлялись в разные времена в различных странах. Как правило, это был новый социальный слой общества, который возникал вследствии того, что дворянские титулы раздавались (были пожалованы) приближенным царей, королей и прочей правящей верхушке за различные достижения, победы в войнах, иногда просто "за красивые глаза". Все, как сейчас. Только ныне не жалуют дворянскими титулами, а раздают хлебные должности. ОГАРАЖИВАНИЯ- насильственная ликвидация общинных земель и обычаев в Европе раннего Нового времени. Наибольшего размаха огораживания достигли в Англии XV—XIX вв., известны также в Германии, Нидерландах и Франции.