Дайте оценку этим высказываниям: 1.Реформы Сталыпина не привели к успокоению госу??арства, в стране сохранилась общая революционная ситуация 2. Сталыпинские реформы были побочным продуктом революционной борьбы
История
Дайте оценку этим высказываниям: 1.Реформы Сталыпина не привели к успокоению госу??арства, в стране сохранилась общая революционная ситуация 2. Сталыпинские реформы были побочным продуктом революционной борьбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 если ты о какой ситуацией ну и п подробние о успокоение
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