Дайте понятие определениям , что такое: любовь,честность, хороший человек, милосе??дие, благородство, красота ,добро, справедливость,сострадание

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Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Честность — это одна из основных человеческих добродетелей, моральное качество, которое отражает одно из важнейших требований нравственности. В глобальном смысле хороший человек — это активный служитель добра, отказывающийся от зла в любых формах Милосердие — сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку; противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию Благоро́дство — высокая нравственность, самоотверженность и честность; великодушие, рыцарство, возвышенность, святость . Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. ДОБРО – наиболее общая нормативно-оценочная категория этики, обозначающая нравственное, должное, благо. Справедли́вость — понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоёв, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нём. Сочу́вствие, Сострада́ние, Сопережива́ние — уподобление эмоционального состояния субъекта чьему-либо эмоциональному состоянию (в частности страданию)