Дайте, пожалуйста, подробное доказательство... Условие: "Существует ли треугольник, у которого все высоты меньше 1 см, а площадь больше 1 м2 (больше одного квадратного метра)?" Ответ: Да Но как доказать???

Геометрия

Дайте, пожалуйста, подробное доказательство... Условие: "Существует ли треугольник, у которого все высоты меньше 1 см, а площадь больше 1 м2 (больше одного квадратного метра)?" Ответ: Да Но как доказать???

Автор: Гость