Дайте пожалуйста полный текст, знаю что начинается так: "7 августа 1782 года под звук?? пушечной пальбы было сдернуто холщовое покрывало с "Медного всадника..."
Литература
Дайте пожалуйста полный текст, знаю что начинается так: "7 августа 1782 года под звук?? пушечной пальбы было сдернуто холщовое покрывало с "Медного всадника..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... 7 августа 1782 г. под звуки пушечной пальбы с «Медного всадника» было сдернуто холщовое покрывало. Но его создатель находился уже тогда за много сотен верст от Петербурга.Петр сидит на вздыбленном коне, остановившемся на полном скаку у края обрыва. Конь еще в движении. Величественная посадка всадника, жест его руки, протянутой в сторону моря,— все это говорит о могучей воле. Змея, растоптанная копытами коня, напоминает о поверженных врагах России. Пьедестал статуи сделан в виде крутой скалы — эта каменная глыба весом около ста тысяч пудов.Сюда, в Петербург, к зданию Зимнего дворца, ее везли издалека, поставив на обитые железом деревянные полозья, на которых ее тащили по деревянным рельсам. Доставка такой каменной глыбы в те времена была беспримерным техническим достижением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы