Дайте толкование пословиц.Придумайте ситуацию,в которой можно употребить одну из них. 1. Чужими руками жар загребать 2.Что посеешь, то и пожнёшь. 3. Волков бояться -в лес не ходить. 4.Один в поле не воин 5.В пустой бочке з...
Русский язык
Дайте толкование пословиц.Придумайте ситуацию,в которой можно употребить одну из них. 1. Чужими руками жар загребать 2.Что посеешь, то и пожнёшь. 3. Волков бояться -в лес не ходить. 4.Один в поле не воин 5.В пустой бочке звону больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пользоваться результатами чужого труда 2)человек своими поступками определяет будущее 3)если бояться всего что может произойти то не нужно и браться за дело 4)одному очень трудно выстоять 5) Глупый человек много говорит попусту
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