Дайте відповідь на запитання "Котра година?", якщо годинник показує 7:30, 9:15,12:45, 15:10, 17:55, 22:20

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Дайте відповідь на запитання "Котра година?", якщо годинник показує 7:30, 9:15,12:45, 15:10, 17:55, 22:20
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина восьмої, дев'ята п'ятнадцять, за чверть тринадцята, п'ятнадцята десять, за п'ять шоста, двадцять друга двадцять
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