Дайте відповідь на запитання "Котра година?", якщо годинник показує 7:30, 9:15,12:45, 15:10, 17:55, 22:20
Українська мова
Дайте відповідь на запитання "Котра година?", якщо годинник показує 7:30, 9:15,12:45, 15:10, 17:55, 22:20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина восьмої, дев'ята п'ятнадцять, за чверть тринадцята, п'ятнадцята десять, за п'ять шоста, двадцять друга двадцять
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Помогите пожалуйста! Опиши теорию стрельбы из лука. Используй понятия: работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия.
Русский язык
Информатика
Записать алгоритм вычисления скорости (км/ч), с которой бегун пробежал дистанцию. ??сходные данные: длина дистанции (м), время бега (минут, секунд).
Английский язык