Даю 20 баллов, прошу, помогите. Запишите цифрами. 1. Восемьдесят четыре миллиарда триста пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять 2. Четыреста восемь миллионов сорок шесть тысяч чет...
Математика
Даю 20 баллов, прошу, помогите. Запишите цифрами. 1. Восемьдесят четыре миллиарда триста пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять 2. Четыреста восемь миллионов сорок шесть тысяч четырнадцать 3. Двадцать один миллиард семь миллионов девятнадцать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 352 769 469 408 046 014 21 007 000 012
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Саша собрал в саду на 5 кг яблок больше, чем Коля, а вместе они собрали 43 кг яблок. Сколько собрал каждый? решением пож не с х и без выражений у м...
Русский язык