Даю 20 баллов, прошу, помогите. Запишите цифрами. 1. Восемьдесят четыре миллиарда триста пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять 2. Четыреста восемь миллионов сорок шесть тысяч чет...

Математика
Даю 20 баллов, прошу, помогите. Запишите цифрами. 1. Восемьдесят четыре миллиарда триста пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять 2. Четыреста восемь миллионов сорок шесть тысяч четырнадцать 3. Двадцать один миллиард семь миллионов девятнадцать.
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