ДАЮ 20 БАЛЛОВ В трех фермерских хозяйствах собрали 5,22 т картофеля, причем в первом собрали на 1,13 т больше, чем во втором, а во втором – на 0,76 т больше, чем в третьем. Сколько тонн картофеля собрали в каждом хозяйстве?

Математика

ДАЮ 20 БАЛЛОВ В трех фермерских хозяйствах собрали 5,22 т картофеля, причем в первом собрали на 1,13 т больше, чем во втором, а во втором – на 0,76 т больше, чем в третьем. Сколько тонн картофеля собрали в каждом хозяйстве?

Автор: Гость