ДАЮ 20 БАЛЛОВ В трех фермерских хозяйствах собрали 5,22 т картофеля, причем в первом собрали на 1,13 т больше, чем во втором, а во втором – на 0,76 т больше, чем в третьем. Сколько тонн картофеля собрали в каждом хозяйстве?
Математика
ДАЮ 20 БАЛЛОВ В трех фермерских хозяйствах собрали 5,22 т картофеля, причем в первом собрали на 1,13 т больше, чем во втором, а во втором – на 0,76 т больше, чем в третьем. Сколько тонн картофеля собрали в каждом хозяйстве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123123 123123 - 123=1 23=1 23 3334 = 3414- 14=123424 =4= =3
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