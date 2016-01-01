ДАЮ 20 БАЛОВ.Два тракториста вспахали поле за 6ч совместной работы.Первый трактори??т мог бы один выполнить ту же работу за 10ч.За сколько часов второй тракторист моет вспахать поле

Математика
ДАЮ 20 БАЛОВ.Два тракториста вспахали поле за 6ч совместной работы.Первый трактори??т мог бы один выполнить ту же работу за 10ч.За сколько часов второй тракторист моет вспахать поле
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Гость:
За 15 часов второй тракторист вспахает поле
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