ДАЮ 20 БАЛОВ.Два тракториста вспахали поле за 6ч совместной работы.Первый трактори??т мог бы один выполнить ту же работу за 10ч.За сколько часов второй тракторист моет вспахать поле

Математика

ДАЮ 20 БАЛОВ.Два тракториста вспахали поле за 6ч совместной работы.Первый трактори??т мог бы один выполнить ту же работу за 10ч.За сколько часов второй тракторист моет вспахать поле

Автор: Гость