Даю 30 балов! за месяц в магазине продали 5 ящиков чая.в каждом ящике было 8 коробок,а в каждой коробке 16 пачек чая.сколько пачек чая продали в магазине? реши задачу 2мя способами! краткое условие: решение: ответ:

Математика

Даю 30 балов! за месяц в магазине продали 5 ящиков чая.в каждом ящике было 8 коробок,а в каждой коробке 16 пачек чая.сколько пачек чая продали в магазине? реши задачу 2мя способами! краткое условие: решение: ответ:

Автор: Гость