Даю 30 балов! за месяц в магазине продали 5 ящиков чая.в каждом ящике было 8 коробок,а в каждой коробке 16 пачек чая.сколько пачек чая продали в магазине? реши задачу 2мя способами! краткое условие: решение: ответ:
Математика
Даю 30 балов! за месяц в магазине продали 5 ящиков чая.в каждом ящике было 8 коробок,а в каждой коробке 16 пачек чая.сколько пачек чая продали в магазине? реши задачу 2мя способами! краткое условие: решение: ответ:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 * 8 * 16 = 640 пачек (Ответ) ........................................................ 2 способ 1) сколько пачек в одном ящике 8 * 16 = 128 пачек 2) сколько пачек в 5 -ти ящиках 5 * 128 = 640 (Ответ)
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