Даю 34 балов! Помогите пожайлуста! Задача: можно по действиям пж. Собственная ско??ость теплохода 40,5км/ч, а скорость течения 5,8 км/ч. Найдите скорость теплохода по течению и против течения.

Математика

Даю 34 балов! Помогите пожайлуста! Задача: можно по действиям пж. Собственная ско??ость теплохода 40,5км/ч, а скорость течения 5,8 км/ч. Найдите скорость теплохода по течению и против течения.

Автор: Гость