Даю 34 балов! Помогите пожайлуста! Задача: можно по действиям пж. Собственная ско??ость теплохода 40,5км/ч, а скорость течения 5,8 км/ч. Найдите скорость теплохода по течению и против течения.
Математика
Даю 34 балов! Помогите пожайлуста! Задача: можно по действиям пж. Собственная ско??ость теплохода 40,5км/ч, а скорость течения 5,8 км/ч. Найдите скорость теплохода по течению и против течения.
Ответ(ы):
Гость:
Собственняа скорость 40,5 км.ч а течения 5,8 км.ч 40,5-5,8 получаеться 39,7
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