Даю 40 баллов....))) Напишите на любые темы... 1)Тема одиночества в романе Робинзона Крузо 2)Тема труда в романе Робинзона Крузо 3)Тема дружба в романе Робинзона Крузо Пожалуйста :)

Литература
Даю 40 баллов....))) Напишите на любые темы... 1)Тема одиночества в романе Робинзона Крузо 2)Тема труда в романе Робинзона Крузо 3)Тема дружба в романе Робинзона Крузо Пожалуйста :)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не смотря на то что Робинзон не очень то занимался ремеслом, как говорится  нужда берет верх и он великолепно обустраивал свою жизнь, изготавливал и придумывал новые вещи, предметы. И более менее у него это выходило, очень даже неплохо делание вещей.  Он много трудился каждый день и обустроил уютное гнездышко - свой дом. Он находил выход даже если очень долго думал. (тема 2))
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