Даю 40 баллов....))) Напишите на любые темы... 1)Тема одиночества в романе Робинзона Крузо 2)Тема труда в романе Робинзона Крузо 3)Тема дружба в романе Робинзона Крузо Пожалуйста :)

Гость: Гость:

Не смотря на то что Робинзон не очень то занимался ремеслом, как говорится нужда берет верх и он великолепно обустраивал свою жизнь, изготавливал и придумывал новые вещи, предметы. И более менее у него это выходило, очень даже неплохо делание вещей. Он много трудился каждый день и обустроил уютное гнездышко - свой дом. Он находил выход даже если очень долго думал. (тема 2))