ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Животные: Ёж, Ящерица, Лягушка, Птица, Улитка, Рыба, Насекомые. Расположите их в порядке усложненеия строения их кровеносной системы.
Биология
ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Животные: Ёж, Ящерица, Лягушка, Птица, Улитка, Рыба, Насекомые. Расположите их в порядке усложненеия строения их кровеносной системы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
улитка начекомые лягушка рыба ящерица птица еж
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