ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Животные: Ёж, Ящерица, Лягушка, Птица, Улитка, Рыба, Насекомые. Расположите их в порядке усложненеия строения их кровеносной системы.

Биология

ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Животные: Ёж, Ящерица, Лягушка, Птица, Улитка, Рыба, Насекомые. Расположите их в порядке усложненеия строения их кровеносной системы.

Автор: Гость