ДАЮ 40 БАЛОВ найдите в стихотворение имена существительные определите число и пад??ж запкшите существительные в начальной форме группируя их по склонениям . о счастье мы всегда лишь вспоминаем . а счастье всюду.может быть оно...

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ДАЮ 40 БАЛОВ найдите в стихотворение имена существительные определите число и пад??ж запкшите существительные в начальной форме группируя их по склонениям . о счастье мы всегда лишь вспоминаем . а счастье всюду.может быть оно- вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух льющиийся в окно. в бездонном небе лёгким белым краем встаёт сияет облако.давно слежу за ним ... ьы мало видим знаем а счастье только знающим дано . окно открыто . пискнула и села на подоконник птичка . и от книг усталый взгляд я отвожу на миг . день вечереет небо опустело. гул молотилки слышен на гумне... я вижу слышу счастлив . всё во мне .

Автор: Гость