ДАЮ 40 БАЛОВ найдите в стихотворение имена существительные определите число и пад??ж запкшите существительные в начальной форме группируя их по склонениям . о счастье мы всегда лишь вспоминаем . а счастье всюду.может быть оно...
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ДАЮ 40 БАЛОВ найдите в стихотворение имена существительные определите число и пад??ж запкшите существительные в начальной форме группируя их по склонениям . о счастье мы всегда лишь вспоминаем . а счастье всюду.может быть оно- вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух льющиийся в окно. в бездонном небе лёгким белым краем встаёт сияет облако.давно слежу за ним ... ьы мало видим знаем а счастье только знающим дано . окно открыто . пискнула и села на подоконник птичка . и от книг усталый взгляд я отвожу на миг . день вечереет небо опустело. гул молотилки слышен на гумне... я вижу слышу счастлив . всё во мне .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1склонение-птичка-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-птичка.Книг-мн.ч.,Р.п.,н.ф.-книга.Молотилки-ед.ч.,Р.п.,н.ф.-молотилка.2 склонение-счастье-ед.ч.,П.п.,н.ф.-счастье.Счастье-ед.ч.,Им.п.,н.ф-счастье.Сад-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-сад.Сараем-ед.ч.,Т.п.,н.ф.-сарай.Воздух-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-воздух.Окно-ед.ч.,В.п.,н.ф.-окно.Небе-ед.ч.,П.п.,н.ф.-небо.Краем-ед.ч.,Т.п.,н.ф.-край.Облако-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-облако.Счастье-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-счастье.Окно-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-окно.Подоконник-ед.ч.,В.п.,н.ф.-подоконник.Взгляд-ед.ч.,В.п.,н.ф.-взгляд.Миг-ед.ч.,В.п.,н.ф.-миг.День-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-день.Небо-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-небо.Гул-ед.ч.,Им.п.,н.ф.-гул.Гумно-ед.ч.,П.п.,н.ф.-гумно.
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