Даю 45 баллов!!! ТОлько помогите!! Напишите программу которая вводит целое число, не превышающее 100, и выводит его прописью, например, 21→"двадцать один". В Паскале,пожалуйстаааа

Информатика
Даю 45 баллов!!! ТОлько помогите!! Напишите программу которая вводит целое число, не превышающее 100, и выводит его прописью, например, 21→"двадцать один". В Паскале,пожалуйстаааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program pr; var st:string;     n:integer; begin writeln ('Введите число от 1-го до 100'); readln(n); st:='';  case n of   100:st:=st+'Сто';   10:st:=st+'Десять';   11:st:=st+'Одиннадцать';   12:st:=st+'Двенадцать';   13:st:=st+'Тринадцать';   14:st:=st+'Четырнадцать';   15:st:=st+'Пятнадцать';   16:st:=st+'Шестнадцать';   17:st:=st+'Семнадцать';   18:st:=st+'Восемнадцать';   19:st:=st+'Девятнадцать';  else  begin  case n div 10 of   2:st:=st+'Двадцать ';   3:st:=st+'Тридцать ';   4:st:=st+'Сорок ';   5:st:=st+'Пятьдесят ';   6:st:=st+'Шестьдесят ';   7:st:=st+'Семьдесят ';   8:st:=st+'Восемьдесят ';   9:st:=st+'Девяносто ';   end;   case n mod 10 of   1:st:=st+'один';   2:st:=st+'два';   3:st:=st+'три';   4:st:=st+'четыре';   5:st:=st+'пять';   6:st:=st+'шесть';   7:st:=st+'семь';   8:st:=st+'восемь';   9:st:=st+'девять'; end;   end; end; writeln(st); end.  
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