Даю 45 баллов!!! ТОлько помогите!! Напишите программу которая вводит целое число, не превышающее 100, и выводит его прописью, например, 21→"двадцать один". В Паскале,пожалуйстаааа

Информатика

Даю 45 баллов!!! ТОлько помогите!! Напишите программу которая вводит целое число, не превышающее 100, и выводит его прописью, например, 21→"двадцать один". В Паскале,пожалуйстаааа

Автор: Гость