Даю 50 баллов ! Нужно решить задачу по алгебре только подробно все расписать! Сотр??дники отдела решили совместно приобрести холодильник за 7200 р . Однако трое отказались участвовать в покупке,и остальным пришлось уплатить на...

Алгебра

Даю 50 баллов ! Нужно решить задачу по алгебре только подробно все расписать! Сотр??дники отдела решили совместно приобрести холодильник за 7200 р . Однако трое отказались участвовать в покупке,и остальным пришлось уплатить на 200 рублей больше,чем предполагалось.Сколько сотрудников работает в отделе ?

Автор: Гость