Даю 50 баллов (Песнь о Бадыноко) Найдите в тексте слова, которые указывают, что эт?? не русский, а иной национальный эпос.
Литература
Даю 50 баллов (Песнь о Бадыноко) Найдите в тексте слова, которые указывают, что эт?? не русский, а иной национальный эпос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песнь о Бадыноко напоминает былину тем,что и там и там есть герои.В русских былинах богатыри,силы небывалой,охраняют рубежи Древней Руси.в в нартском эпосе,Бадыноко-тоже крепкий,быстрый,сильный-ста ударам равен взмах его меча,Богатыри русские уничтожают драконов,разбойников,всякую нечисть и Бадыноко- еще в детстве ему пели,что он обезглавит сотни чудовищ,а сотни сокровищ нартам раздаст.И в песне и в былинах есть повторы в описаниях,много эпитетов,украшающих записи летописцев.В былинах идет сопоставление героев,в Песне-нет..Богатыри-русский эпос,Бадынок -нартский.
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