Даю 50 баллов Решите пожалуйста все отмеченный задачи :* :* :*
Физика
Даю 50 баллов Решите пожалуйста все отмеченный задачи :* :* :*
Ответ(ы):
Гость:
1)V=лямбда *ню=20*0,4=8 м/с. 2)Т=лямбда /v=50/1000=0,05 часа или Т=0,05*3600=180 с; 3)лямбда =vT =20*20=400 м; 4)Т=t/N=12/60=0,2 c, частота ню=1/Т=5 Гц
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