ДАЮ 50 БАЛЛОВ !!!! Срочно помогите! Замените сложные союзные предложения синонимич??скими сложными бессоюзными. 1)Не сули журавля в небе ,а дай синицу в руки. 2)Если в семье лад, то и в доме клад. 3)Пока гром не грянет ,му...
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ДАЮ 50 БАЛЛОВ !!!! Срочно помогите! Замените сложные союзные предложения синонимич??скими сложными бессоюзными. 1)Не сули журавля в небе ,а дай синицу в руки. 2)Если в семье лад, то и в доме клад. 3)Пока гром не грянет ,мужик не перекрестится. 4)Когда ветер придёт, следы заметёт. 5)Коли назвался груздем, полезай в кузов.
Ответ(ы):
Гость:
Бессоюзная связь - это когда части сложного предложения соединяются без союза...Т.е. нужно из каждого предложения убрать союз ---> получим сложное бессоюзное предложение: 1)Не сули журавля в небе,дай синицу в руки. (убрали союз А) 2)В семье лад,в доме клад. (убрали союз ЕСЛИ,ТО) 3)Гром не грянет,мужик не перекрестится. (убрали союз ПОКА) 4)Ветер придет,слезы заметет. (убрали союз КОГДА) 5)Назвался груздем,полезай в кузов. (убрали союз КОЛИ) Удачи!
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