Даю 50 баллов!!! В результате полного разложения смеси калий перманганата и калий ??лората массой 32,240г выделился газ объемом 6,272дм от которого загорелась лучина.Определите состав исходной смеси по массе.
Химия
Даю 50 баллов!!! В результате полного разложения смеси калий перманганата и калий ??лората массой 32,240г выделился газ объемом 6,272дм от которого загорелась лучина.Определите состав исходной смеси по массе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KMnO4[t]=K2MnO4+MnO2+O2 ; 2KClO3(MnO2,t)=2KCl+3O2 ; M(KMnO4)=158г/моль ; M(KClO3)=123г/моль ; m(KMnO4)=x г; M(KClO3)=32.240г-х ; [х÷158г/моль×2]×22,4+[32.240-х÷123г/моль×2]×22,4×3=6,272 ; х=22,57 KMnO4 и 32,240-22 ,57= 9,67 г KClO3.[ в приложенном файле ]
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