Даю 50 баллов!!! В результате полного разложения смеси калий перманганата и калий ??лората массой 32,240г выделился газ объемом 6,272дм от которого загорелась лучина.Определите состав исходной смеси по массе.

Химия

Даю 50 баллов!!! В результате полного разложения смеси калий перманганата и калий ??лората массой 32,240г выделился газ объемом 6,272дм от которого загорелась лучина.Определите состав исходной смеси по массе.

Автор: Гость