ДАЮ 55 БАЛЛОВ!!!!!! ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!!! Как в правде русской было отражено неравенство положения различных групп населения.
История
ДАЮ 55 БАЛЛОВ!!!!!! ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!!! Как в правде русской было отражено неравенство положения различных групп населения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Русской правде содержится ряд норм, определяющих правовое положение отдельных групп населения. По её тексту сложно разграничить правовой статус правящего слоя и остального населения. Есть лишь два юридических критерия: нормы о повышенной (2-ой) уголовной ответственности за убийство представителя привилегированного слоя и нормы об особом порядке наследования недвижимости (земли) для представителей этого слоя. Эти юридические привилегии распространялись на князей, бояр, княжьих мужей, княжеских тиунов и огнищан (не все из них являлись феодалами). Структура феодально господсвующего класса древнерусского государства: 1. Князья - бывшие князья союзов племён либо отдельных племён (вскоре этот титул принадлежал только рюриковичам). Доходы у князей - полюдье. В этот период возник великокняжеский домен. Р.П. упоминает о людях князя, которые живут при князе: а) огнищане (управляющие) б) тиуны в) конюхи г) смерды д) холопы Все они принадлежали суду князя 2. Бояре - потомки великих князей. Их предки - старейшины племени. Богатство связано с землёй. Они управляли городами, волостями, входили в дружину князя (княжьи мужи). До XI в жили при дворе. В XI-XII вв - оседание дружины на землю (князь жалует земли). Дружина делилась на старшую и младшую. Штраф за убийство княжеского мужа - 80 гривен. В XI в огнищане также получают землю и чин. Боярское землевладение возникает вследствие захвата земель и пожалований князя. 3. Духовенство - в 988 г. а) высшее (чёрное, монашество) - проживало в монастырях. б) приходское дух-во С XI в монастыри превращаются в крупные хоз. земли. Вступление при внесении вкладов. 4. Городское (посадское) население: - 40 гривен за убийство гор. граждан. Купечество делилось на гостей (иностранные или иногородние) и местных. Были также ремесленники и поденщики. 5. Смерды-общинники - юридически и экономически независимы, выполнили повинности и уплачивали налоги только в пользу гос-ва. Они обладали определённым имуществом и могли завещать его детям (землю - только сыновьям). При отсутствии наследников его имущество переходило общине. Закон защищал личность и имущество смерда. За совершённые поступки и преступления, а также по обязательствам и договорам он нёс личную и имущественную ответственность. Выступал полноправным участником в судебном процессе. Были, кроме того, и несвободные смерды. Ф-ии общины: 1. Экономическая - все общинники на праве владения и пользования держали землю. 2. Административно-юридическая организация. 3. Полицейско-судебная организация. Если на территории общины совершалось убийство, община сама расследовала его. Виновный и его семья пускались на поток и разграбление (конф. имущ-ва). Изгои обращались к князьям, по их решению они передавались в монастыри. 6. Закупы - в Краткой ред. Р.П. не упоминается, в П.П. - человек, работающий в хоз-ве феодала за «купу», т.е. заём. Этот долг нужно было отработать, притом установленных эквивалентов и нормативов не существовало. Объём работы определяется кредитором. Впервые отношения закупа с кредитором были урегулированы в Уставе Владимира Мономаха после восстания закупов в 1113 г. Закон охранял личность и имущество закупа. Закуп отвечал за сохранность орудия труда, сопровождал господина в походах. Закуп не подлежит наказанию, если он уходит на заработки в город. Закуп мог обращаться в суд с жалобой на своего господина и в редких случаях выступать свидетелем. Если закуп убегал или совершал кражу, он превращался в холопа. В Р.П. «ролейный» (пахотный, сельский) закуп, работавший на чужой земле, по своему правовому статусу не отличался от закупа «неролейного». Они получали плату за работу впрок. 7. Холопы («робы») - наиболее бесправные субъекты права. Источник рабства - рождение от холопа, самопродажа в кабалу, женитьба на холопе без заключения договора с господином, поступление в ключники без договора с господином, совершение преступление («поток и разграбление»), бегство закупа от господина, злостное банкротство. Наиболее распространённый источник холопства - плен (он не упомянут в Р.П.). Всё, чем обладал холоп, являлось собственностью господина. Все последствия, вытекающие из договоров и обязательств, которые заключал холоп с ведома господина, также ложились на господина. Личность холопа не защищалась законом (за его убийство - штраф; холоп=имущ-ву). Холопа, совершившего преступление, нужно было выдать потерпевшему. Штрафную ответственность за холопа нёс господин. В суде холоп не мог быть истцом, ответчиком или свидетелем. Ссылаясь на показания холопа в суде, свободный человек должен был оговориться, что ссылается на «слова холопа». Внутри холопов не существовало равенства (привилегированные и непривилегированные холопы).
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