(ДАЮ 60 БАЛЛОВ)Какой вклад в развитие мировой цивилизации внесли Карл Великий и его Империя. Что полезного внесли в человечество,их вклад в человечество,чему они научили нас?

История

(ДАЮ 60 БАЛЛОВ)Какой вклад в развитие мировой цивилизации внесли Карл Великий и его Империя. Что полезного внесли в человечество,их вклад в человечество,чему они научили нас?

Автор: Гость