(ДАЮ 60 БАЛЛОВ)Какой вклад в развитие мировой цивилизации внесли Карл Великий и его Империя. Что полезного внесли в человечество,их вклад в человечество,чему они научили нас?
История
(ДАЮ 60 БАЛЛОВ)Какой вклад в развитие мировой цивилизации внесли Карл Великий и его Империя. Что полезного внесли в человечество,их вклад в человечество,чему они научили нас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл великий объединил Европу ,и создал священную римскую империю .,которая существовала до прихода Наполеона
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