ДАЮ 99 БАЛЛОВ! СРОЧНО! Решите неравенство Каждое подробно. 1. (x-3) (x+1) (x+4)lt;0 2. 1/3 x^3 - 3х lt;= 0 3. (x^2+6x+9) (x^2-1) lt;= 0 4. (x+2) (x-3) (x-4) / (x-2)^2 gt; 0 5. (x^2-x+3) (6x+1)^5 gt; 0 6. (3x-1) (x-2) (x...

Гость: Гость:

1. (x-3) (x+1) (x+4)<0 x=3 x=-1 x=-4 _ + _ + ---------------(-4)-----------(-1)-------------(3)------------------- x∈(-∞;-4) U (-1;3) 2. 1/3 x^3 - 3х <= 0 1/3x(x²-9)≤0 1/3x(x-3)(x+3)≤0 x=0 x=3 x=-3 _ + _ + ---------------[-3]-----------[0]-------------[3]------------------- x∈(-∞;-3] U [0;3] 3. (x^2+6x+9) (x^2-1) <= 0 (x+3)²(x-1)(x+1)≤0 x=-3 x=1 x=-1 + + _ + ---------------[-3]-----------[-1]-------------[1]-------------- x∈[-1;1] U {-3} 4. (x+2) (x-3) (x-4) / (x-2)^2 > 0 x=-2 x=3 x=4 x=2 _ + + _ + -------------(-2)-----------(2)-------------(3)--------------(4)----------- x∈(-2;2) U (2;3) U (4;∞) 5. (x^2-x+3) (6x+1)^5 > 0 x²-x+3=0 D=1-12=-11<0⇒x²-x+3>0 при любом х⇒(6x+1)^5>0 6x+1>0⇒6x>-1⇒x>-1/6 x∈(-1/6;∞) 6. (3x-1) (x-2) (x+1) > 0 x=1/3 x=2 x=-1 _ + _ + ------------(-1)--------------(1/3)-------------(2)------------------- x∈(-1;1/3) U (2;∞) 7. (x^2-7x+12) (x^2-4) >= 0 x²-7x+12=0⇒x1+x2=7 U x1*x2=12⇒x1=3 U x2=4 x²-4=0⇒x²=4⇒x=-2 U x=2 + _ + _ + ---------------[-2]-----------[2]-------------[3]------------[4]---------- x∈(-∞;-2] U [2;3] U [4;∞) 8.( 9x^2+12x+4) / (x-6 )>= 0 (3x+2)²(x-6)≤0 x=-2/3 x=6 _ _ + -----------[2/3]------------[6]------------- x∈[6;∞) U {2/3} 9. (x-3)^10 (x-1)^9 x^4(x+2)<=0 x=3 x=1 x=0 x=-2 + _ _ + + ----------[-2]---------[0]---------[1]---------[3]----------- x∈[-2;1] U {3} 10.( x^4-8x^2-9) / (x^3-1) <0 x^4-8x²-9=0 x²=a a²-8a-9=0⇒a1+a2=8 U a1*a2=-9⇒a1=-1 U a2=9 (x²+1)(x²-9)/(x³-1)<0 (x²+1)(x-3)(x+3)/(x-1)(x²+x+1)<0 x²+1>0 при любом х и x²+x+1>0 при любом х⇒ (x-3)(x+3)/(x-1)<0 x=3 x=-3 x=1 _ + _ + ---------------(-3)-----------(1)-------------(3)------------------ x∈(-∞;-3) U (1;3)