Даю дополнительно 40 баллов!!!!!!!!!!Значение какого из выражений является числом рац??ональным? 1) корень из 12* корень из 6 2) (корень из 2 - корень из 12)(корень из 2+ корень из 12) 3) корень из 35/корень из 5 4) кор...
Алгебра
Даю дополнительно 40 баллов!!!!!!!!!!Значение какого из выражений является числом рац??ональным? 1) корень из 12* корень из 6 2) (корень из 2 - корень из 12)(корень из 2+ корень из 12) 3) корень из 35/корень из 5 4) корень из 99 - 4 корень из 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√2-√12)(√2+√12) = 2 -12 = -10 - рациональное число Остальные - иррациональные
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