Даю дополнительно 40 баллов!!!!!!!!!!Значение какого из выражений является числом рац??ональным? 1) корень из 12* корень из 6 2) (корень из 2 - корень из 12)(корень из 2+ корень из 12) 3) корень из 35/корень из 5 4) кор...

Алгебра

Даю дополнительно 40 баллов!!!!!!!!!!Значение какого из выражений является числом рац??ональным? 1) корень из 12* корень из 6 2) (корень из 2 - корень из 12)(корень из 2+ корень из 12) 3) корень из 35/корень из 5 4) корень из 99 - 4 корень из 11

Автор: Гость