Даю все свои оставшиеся баллы! Алёша ехал 17ч на поезде со скоростью 85км/ч. Оставш??еся 50км он проехал на автобусе. Какое растояние преодолел Алёша в этомпутешествии?

Математика

Даю все свои оставшиеся баллы! Алёша ехал 17ч на поезде со скоростью 85км/ч. Оставш??еся 50км он проехал на автобусе. Какое растояние преодолел Алёша в этомпутешествии?

Автор: Гость