Даю все свои оставшиеся баллы! Алёша ехал 17ч на поезде со скоростью 85км/ч. Оставш??еся 50км он проехал на автобусе. Какое растояние преодолел Алёша в этомпутешествии?
Математика
Даю все свои оставшиеся баллы! Алёша ехал 17ч на поезде со скоростью 85км/ч. Оставш??еся 50км он проехал на автобусе. Какое растояние преодолел Алёша в этомпутешествии?
Ответ(ы):
Гость:
17*85=1445 км - проехал на поезде. 1445+50=1495 км - всё расстояние.
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