Даю за отличной ответ 200 балов 1)буква я после гласной напишите пожалуйста 3-4 ответ?? 2) после ь и ъ разделительных букв ё ю я . например подъезд.,льёт

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Даю за отличной ответ 200 балов 1)буква я после гласной напишите пожалуйста 3-4 ответ?? 2) после ь и ъ разделительных букв ё ю я . например подъезд.,льёт

Автор: Гость