Даю за отличной ответ 200 балов 1)буква я после гласной напишите пожалуйста 3-4 ответ?? 2) после ь и ъ разделительных букв ё ю я . например подъезд.,льёт

Русский язык
Даю за отличной ответ 200 балов 1)буква я после гласной напишите пожалуйста 3-4 ответ?? 2) после ь и ъ разделительных букв ё ю я . например подъезд.,льёт
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Ответ(ы):
Гость:
1)заяц,маяк,сеять,веять 2)предъюбилейный,ружье,съежился
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