Дал бы 100 баллов если бы были. Очень срочно. Придумайте и решите задачу,в условия?? которой была бы дана масса раствора вещества с определенной массовой долей растворенного вещества,а требовалось бы найти количество вещества...
Химия
Дал бы 100 баллов если бы были. Очень срочно. Придумайте и решите задачу,в условия?? которой была бы дана масса раствора вещества с определенной массовой долей растворенного вещества,а требовалось бы найти количество вещества одного из веществ и объем другого.При составлении задачи используйте уравнение реакции: Zn+H2SO4=ZnSO4+H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тебе задача решена слова сам придумаеш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От одного пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две мотор??ые лодки. однако шла со скоростью 250 м/мин,а другая-со скоростью ...
Математика
ПРоШУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!! Первое звено может прополоть уча??ток за 6 ч, а второе — за 8 ч. Какая часть участка останется н...
Алгебра
Алгебра
При каких значениях параметра "а" корни уравнения ах^2+(а+1)*х-а+2=0 симметрично расположены относительно точки х0= -2
Русский язык