Дал бы 100 баллов если бы были. Очень срочно. Придумайте и решите задачу,в условия?? которой была бы дана масса раствора вещества с определенной массовой долей растворенного вещества,а требовалось бы найти количество вещества...

Химия

Дал бы 100 баллов если бы были. Очень срочно. Придумайте и решите задачу,в условия?? которой была бы дана масса раствора вещества с определенной массовой долей растворенного вещества,а требовалось бы найти количество вещества одного из веществ и объем другого.При составлении задачи используйте уравнение реакции: Zn+H2SO4=ZnSO4+H2

Автор: Гость