Дам 15 балов!Помоги мне сделать задание по английскому языку номер 4 7 8!

Английский язык
Дам 15 балов!Помоги мне сделать задание по английскому языку номер 4 7 8!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Номер 7 1. Were they studying in a classroom 2.Was your sister rehearsing a musical 3.Were your friends playing volleyball 4.Was you reading a magazine
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