Дам 15 балов!Помоги мне сделать задание по английскому языку номер 4 7 8!
Английский язык
Дам 15 балов!Помоги мне сделать задание по английскому языку номер 4 7 8!
Ответ(ы):
Гость:
Номер 7 1. Were they studying in a classroom 2.Was your sister rehearsing a musical 3.Were your friends playing volleyball 4.Was you reading a magazine
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла, по 20 кг в каждом. За д??нь продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограмм...
Русский язык
Подумай, какое небесное тело имеет два названия : одно-мужского рода, другое - женс??ого. Составь и запиши с этими словами предложения.
Українська мова