ДАМ 20 БАЛОВ Определите местное время города Луцк, если в Киеве -8:00

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ДАМ 20 БАЛОВ Определите местное время города Луцк, если в Киеве -8:00
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Гость:
8:00, разницы нет....................
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