Дам 24 балла!!!!! Помогите решить! Бетона плита, довжиною 3,5 м, шириною 1,5 м, висотою 20 см, повністю занурено у воду. Знайти Силу Архімеда, що діє на плиту

Физика

Дам 24 балла!!!!! Помогите решить! Бетона плита, довжиною 3,5 м, шириною 1,5 м, висотою 20 см, повністю занурено у воду. Знайти Силу Архімеда, що діє на плиту

Автор: Гость