Дам 24 балла!!!!! Помогите решить! Бетона плита, довжиною 3,5 м, шириною 1,5 м, висотою 20 см, повністю занурено у воду. Знайти Силу Архімеда, що діє на плиту

Физика
Дам 24 балла!!!!! Помогите решить! Бетона плита, довжиною 3,5 м, шириною 1,5 м, висотою 20 см, повністю занурено у воду. Знайти Силу Архімеда, що діє на плиту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=3.5 м   b=1,5 м   h=0.2 м   ро=1000 кг/м3 (плотность воды)Fa=po*g*V     V=a*b*h=3.5*1.2*0.2=1.05 м3Fa=1000*10*1.05=10500 H   (10.5 кН)=================

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