ДАМ 25 БАЛЛОВ! синтаксический разбор предложения: в каждом живом уголке живут хомя??и, брундуки или сурки, но ни в одном живом уголке нет крота. ПОМОГИТЕ!

Русский язык

ДАМ 25 БАЛЛОВ! синтаксический разбор предложения: в каждом живом уголке живут хомя??и, брундуки или сурки, но ни в одном живом уголке нет крота. ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость