ДАМ 25 БАЛЛОВ! синтаксический разбор предложения: в каждом живом уголке живут хомя??и, брундуки или сурки, но ни в одном живом уголке нет крота. ПОМОГИТЕ!
Русский язык
ДАМ 25 БАЛЛОВ! синтаксический разбор предложения: в каждом живом уголке живут хомя??и, брундуки или сурки, но ни в одном живом уголке нет крота. ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В (предлог) - обстоятельство каждом (местоименное прил.) - определение живом (прил.) - определение уголке (сущ.) - обстоятельство живут (гл.) - сказуемое хомяки (сущ.), - подлежащее бурундуки (сущ.) - подлежащее или (союз) - подлежащее сурки (сущ.), - подлежащее но (союз) - обстоятельство ни (отриц. част) - обстоятельство в (предл.) - обстоятельство одном (местоименное прил.) - определение живом (прил.) - определение уголке (сущ.) - обстоятельство нет (отриц. част.) - дополнение крота (сущ.). - дополнение ( Побуд., сложн., осложнено однородными членами предложения, распрастр., невоскл., ГО-полн., двусост.)
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