Дам 50 баллов .пожалуйста помогите!!!!оооочень прошу!!!! 1)Из освещенного места трудно разглядеть,что делается в потемках ,и потому вблизи всё казалось задернутым почти черной завесой;но далее к небосклону длинными пятнами сму...

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Дам 50 баллов .пожалуйста помогите!!!!оооочень прошу!!!! 1)Из освещенного места трудно разглядеть,что делается в потемках ,и потому вблизи всё казалось задернутым почти черной завесой;но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. 2) Сладко стеснялась грудь ,вдыхая тот особенный,томительный и свежий запах-запах Русской летней ночи. Выделить дополнения подписать чем выражены какое это доп .прямое или косвенное и в каком падеже

Автор: Гость