Дам 50 баллов .пожалуйста помогите!!!!оооочень прошу!!!! 1)Из освещенного места трудно разглядеть,что делается в потемках ,и потому вблизи всё казалось задернутым почти черной завесой;но далее к небосклону длинными пятнами сму...
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Дам 50 баллов .пожалуйста помогите!!!!оооочень прошу!!!! 1)Из освещенного места трудно разглядеть,что делается в потемках ,и потому вблизи всё казалось задернутым почти черной завесой;но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. 2) Сладко стеснялась грудь ,вдыхая тот особенный,томительный и свежий запах-запах Русской летней ночи. Выделить дополнения подписать чем выражены какое это доп .прямое или косвенное и в каком падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из места(Р.п)- сущ.; косвенное В потемках(П.п)-сущ.; косвенное завесой(Т.п)-сущ.; косвенное к небосклону( Д.п)-сущ. ; косвенное пятнами(Т.п)-сущ.; косвенное Ночи(Р.п)-сущ. ;косвенное
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