ДАМ 60 БАЛЛОВ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! По прямолинейному участку шоссе равномерно движется автомобиль со скоростью, модуль которой равен 36 км/ч а)Выразите эту скорость в единицах СИ. =... б)Найдите модуль перемещени...
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ДАМ 60 БАЛЛОВ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! По прямолинейному участку шоссе равномерно движется автомобиль со скоростью, модуль которой равен 36 км/ч а)Выразите эту скорость в единицах СИ. =... б)Найдите модуль перемещения автомобиля за 10 секунд. S=...
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Ответы: u=10м/с s=100м
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